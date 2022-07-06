Знакомый почерк. Убийства гражданских, украденные ковры и экскременты в гостиной — так действовали в Украине российские большевики в 1919 году

6 июля, 21:20
Эксклюзив НВ
В подвалах ЧК, 1919 год. Рисунок Ивана Владимирова. (Фото:альбом Революция в России глазами художника Ивана Владимирова. — Лондон, 2019.)

В подвалах ЧК, 1919 год. Рисунок Ивана Владимирова. (Фото:альбом Революция в России глазами художника Ивана Владимирова. — Лондон, 2019.)

Автор: Олег Шама

Армия Путина ведет себя в Украине так же, как поступали здесь российские большевики сто лет назад — НВ собрал воспоминания очевидцев о нашествии комиссаров, «лучшие» кадры которых набирались из криминального мира.

«В городе шел повальный граблеж, — вспоминал о событиях марта 1919 года в Чернигове местный житель Дмитрий Краинский. — Из домов и квартир выносили буквально все, что составляло хоть какую-то ценность. Почти у каждого дома стояли извозчики, подводы, автомобили, грузовики, на которые накладывали сундуки, свертки, одежду, белье, целые штуки и обрезки материи, самовары, посуду и даже безделушки: подсвечники, канделябры, чернильницы, лампы, шкатулочки… Это делалось на законных основаниях по указанию из Москвы. У жителей отбирали излишки. К вечеру целые обозы с отобранными у жителей вещами тянулись к вокзалу».

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Автор этих воспоминаний Дмитрий Краинский происходил из дворянской семьи и служил в Чернигове тюремным инспектором. В городе имел большой авторитет, поскольку еще и руководил музыкальным училищем, занимался городским оркестром и вообще был щедрым к нуждающимся.

Мобилизация на фронт в Украине, Москва, 1920 год (Фото: DR)
Мобилизация на фронт в Украине, Москва, 1920 год / Фото: DR

Когда Чернигов и Киев вторично захватили российские большевики, Краинского несмотря на его неблагонадежность для красной власти даже оставили в должности — за него замолвиви слово местные коллаборанты захватчиков.

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Теги:   Российская агрессия История НВ История Украины Большевики Фельштинский Оккупированные территории

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