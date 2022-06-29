«Жестокость Москвы не знает предела». Кулеба призвал приостановить полномочия РФ в ОБСЕ 29 июня, 13:06 Кулеба призвал ОБСЕ определиться в позиции касательно России (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал приостановить полномочия России в ОБСЕ на фоне захвата территорий и продолжающихся атак на украинские города.

Об этом он сказал в обращении во время ежегодной конференции ОБСЕ по обзору вопросов безопасности.

«Я задаю один вопрос, который висит в воздухе: что до сих пор делает представитель России за этим столом? Какова добавленная стоимость участия России в ОБСЕ после того, как она нарушила все десять фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта? Как Россия способствует безопасности и сотрудничеству в Европе, кроме того, что разрушает их? Почему ей до сих пор можно злоупотреблять платформой ОБСЕ для распространения ложных нарративов и дезинформации?» — сказал он.

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Глава МИД Украины отметил, что ОБСЕ должен сделать трудный выбор.

«Оставить все, как есть, и позволить России разрушить Организацию или принять меры и найти способ приостановить полномочия России. Формализм здесь не поможет. Во времена, когда на карту поставлено будущее порядка безопасности в Европе, необходимы решительные действия. Если для этого необходимо создать прецедент, создайте его», — подчеркнул министр.

Кулеба заявил, что Россия годами готовилась к большой войне в Европе. Она милитаризировала Крым и близлежащие акватории, проводила принудительную паспортизацию и призыв на военную службу на оккупированных территориях Украины, а также вытеснила присутствие ОБСЕ из региона.

«России слишком долго потакали, и теперь нам приходится иметь дело с монстром, разрушающим все на своем пути. Путин открыто заявил свои агрессивные планы восстановления советской империи — по сути, завоевания соседних суверенных государств. Члены российского политического истеблишмента регулярно угрожают другим странам ядерными ударами. Напомню всем, что речь идет об одном из постоянных членов Совета Безопасности ООН, которому мировое сообщество поручило сохранять международный мир и безопасность, а не разрушать их», — сказал он.

Кулеба добавил, что Кремль стремится уничтожить украинское государство, украинскую политическую независимость и суверенитет.

«В преследовании этой цели жестокость Москвы не знает предела и доходит до масштабных зверств против мирного населения, изнасилований, грабежей, депортаций, разрушения инфраструктуры и культурного наследия. Российская артиллерия уничтожает целые города. Россия терроризирует мирные украинские города ударами ракет большой дальности. Недавние удары в жилой дом в Киеве и переполненный торговый центр в Кременчуге являются последними ужасными военными преступлениями, унесшими жизни десятков невинных украинцев», — резюмировал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН после терактов в Украине.

25 июня РФ выпустила по Украине 62 ракеты, 26-го — еще десять ракет, одна из которых попала в жилой дом в Киеве, а другая разорвалась во дворе детского сада.

27 июня в Лисичанске россияне убили восемь мирных жителей, которые стояли в очереди за водой, среди них — 15-летний подросток. В Харькове в результате российских обстрелов 27 июня погибли девять человек и были ранены 29, среди которых — пять детей.

Только в результате российского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге 27 июня погибли по меньшей мере 18 человек, 21 человек считается пропавшим без вести, более 50 людей ранены. Перед атакой РФ в ТРЦ находились около тысячи людей, многих из них успели вывести.



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