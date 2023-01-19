Россия угнала 50 автомобилей ОБСЕ и перекинула их на восток Украины 19 января, 16:20 ОБСЕ в Украине (Фото:OSCE SMM — Special Monitoring Mission to Ukraine)

Россия угнала около 50 автомобилей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и перебросила их на временно оккупированную территорию на востоке.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

Видео дня

«Преступный московский режим пошел дальше и совершил еще одно преступление против ОБСЕ, угнав около 50 автомобилей СММ ОБСЕ. По сообщениям, эти автомобили были перемещены Россией на временно оккупированную территорию на востоке Украины в минувшие выходные», — сказал дипломат.

Он также отметил вероятность провокаций с использованием захваченных автомобилей ОБСЕ. По мнению Цымбалюка, Россия может прибегнуть к таким действиям, поскольку чувствует безнаказанность.

1 декабря глава ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что Россия пытается взять организацию в заложники, блокируя принятие важных решений.