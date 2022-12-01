Глава ОБСЕ заявил, что Россия пытается взять организацию в заложники 1 декабря, 15:51 Збигнев Рау напомнил, что Россия блокирует важные решения ОБСЕ (Фото:Valentyn Ogirenko/Pool/Reuters)

Россия пытается взять ОБСЕ в заложники, блокируя принятие важных решений, заявил глава организации Збигнев Рау.

Об этом он сказал во время открытия заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь, пишет Укринформ.

«Мы передаем председательство в ОБСЕ в совершенно иных условиях, чем оно было передано нам 1 января. И это не вопрос философии или приоритетов руководства ОБСЕ, а попытки России взять ОБСЕ в заложники», — пояснил польский министр.

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Он также прокомментировал обвинения страны-агрессора РФ в предвзятости и «разрушении устоев ОБСЕ», напомнив несколько фактов о поведении Москвы в организации в течение года, уже после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

«Это была Россия, которая в феврале отклонила Обновленный диалог по европейской безопасности. Это была Россия, которая в марте отвергла продолжение мандата СММ в Украине. Это была Россия, которая в мае заблокировала консенсус по поводу встречи ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. Это была Россия, которая в июне отклонила продолжение мандата Офиса координатора проектов в Украине. Это была Россия, которая заблокировала назначение председательства в 2024 году без наведения никаких причин, почему Эстония не может быть приемлемым кандидатом. Что еще Россия заблокирует?» — отметил Рау.

Глава ОБСЕ добавил, что с 24 февраля международное сообщество и международные организации «постоянно испытываются агрессивной Россией, поддерживаемой подконтрольным ей автократическим режимом в Минске».

«ОБСЕ также должен придерживаться своего курса и принципов. Наш ответ на такое неуважение к нашим правилам должен быть немедленным, жестким и четким», — резюмировал он.

Российскую делегацию во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не пустили на встречу министров иностранных дел ОБСЕ и на саммит ОБСЕ в Польше из-за нападения на Украину.

Совет министров ОБСЕ впервые состоялся без представителя РФ.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.