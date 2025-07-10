Российская армия продвинулась в пяти населенных пунктах в Донецкой области — DeepState

10 июля, 09:31
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов (Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Российская армия продвинулась в Мирном, Торецке, Леонидовке, возле Боровской Андреевки и Зеленого Гая Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговая платформа Deep State.

Накануне также сообщалось, что россияне осуществляют продвижение в районе Зеленой Долины Донецкой области.

9 июля в DeepState сообщали, что оккупанты продвинулись возле Яблоновки, Колодязов, Зеленой Долины и Среднего в Донецкой области.

8 июля аналитики DeepState сообщали, что бойцы 31-й отдельной механизированной бригады (31 ОМБр) Сухопутных войск ВСУ вышли из «кармана» севернее Ровнополя Донецкой области.

В отчете Института изучения войны за 7 июля говорится, что российские оккупанты, вероятно, меняют приоритет наступательных операций в Донецкой области в пользу Покровского направления вместо Константиновского после нескольких недель неудачных действий, направленных на продвижение к Константиновке.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Донецкая область Deep State Торецк Война России против Украины

Поделиться:

