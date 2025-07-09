Россияне осуществляют продвижение в районе Зеленой Долины Донецкой области . Об этом сообщает DeepState в среду, 9 июля.

Аналитики отметили, что продвижение оккупантов происходит в процессе постоянного давления и потерь.

«Они (россияне — ред.) лезут по полям и посадкам, будучи готовым потратить на преодоление короткого расстояния даже полдня. Также здесь слышали о „плащах-невидимках“, под которыми они прячутся в момент продвижений», — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что россияне активно используют FPV-дроны, нанося удары по украинским позициям и логистике.

Оккупанты также не прекращают осуществлять давление от Грековки до Торского. Они пытаются выискивать слабые места в обороне и оттеснять украинские войска с занимаемых позиций. При этом враг использует большое количество пехоты, сообщает DeepState.

В то же время Силы обороны Украины пытаются сдерживать оккупантов, а также используют возможности для улучшения тактического положения.

«Бойцы Сил Обороны пытаются сдерживать врага, прилагать максимальные усилия и даже пользуются любой возможностью улучшить тактическое положение, отвоевывая позиции при случае», — отмечают аналитики.

9 июля в DeepState также сообщали, что оккупанты продвинулись возле Яблоновки, Колодязов, Зеленой Долины и Среднего в Донецкой области.

8 июля аналитики DeepState сообщали, что бойцы 31-й отдельной механизированной бригады (31 ОМБр) Сухопутных войск ВСУ вышли из «кармана» севернее Ровнополя Донецкой области.

В отчете Института изучения войны за 7 июля говорится, что российские оккупанты, вероятно, меняют приоритет наступательных операций в Донецкой области в пользу Покровского направления вместо Константиновского после нескольких недель неудачных действий, направленных на продвижение к Константиновке.