За последние две недели российские войска совершили три попытки механизированных штурмов силами до роты или батальона на самых горячих направлениях в Донецкой области, что свидетельствует об изменении в том, как Россия использует бронетехнику в войне против Украины, пишет Институт изучения войны.

Аналитики ISW напоминают, что российские войска преимущественно отказались от усиленных механизированных штурмов на фронте. Они не проводили таких атак на уровне сил размером с роту с конца 2024 года и осуществили лишь несколько механизированных штурмов силами на уровне батальона в течение 2025 года (последний раз в Запорожской области в апреле 2025-го).

Реклама

Вместо этого в течение первых девяти месяцев 2025 года российские войска в основном отдавали предпочтение небольшим группам пехоты, которых привлекали к инфильтрационным миссиям и медленному продвижению по всей линии фронта, а не для проведения механизированных штурмов. Российские войска до сих пор используют пехоту для продвижения, однако за последние недели осуществили уже несколько относительно больших механизированных штурмов на приоритетных для себя участках фронта в Донецкой области — в частности в районе Константиновки и Дружковки и возле Доброполья, констатируют специалисты Института изучения войны.

В частности ориентировочно 6 октября российские войска осуществили усиленный механизированный штурм силами не менее роты возле Паньковки (к востоку от Доброполья), в ходе которого украинские войска повредили и уничтожили четыре танка и восемь единиц бронетехники. 9 октября оккупанты совершили еще одну попытку усиленного механизированного штурма силами до батальона к югу от сел Шахово и Владимировка (обе северо-восточнее Паньковки). Украинские источники сообщали, что во время штурма россияне применили всего 35 единиц бронетехники, включая танки, а также неустановленное количество мотоциклов. Украинские войска повредили и уничтожили три танка, 16 единиц бронетехники и 41 мотоцикл.

Инфографика: ISW

1-й корпус Нацгвардии Украины Азов 13 октября сообщил, что войска РФ осуществили еще один аналогичный механизированный штурм силами до роты на Добропольском направлении. Россияне атаковали 16 единицами бронетехники (БМП, МТЛБ, танки), а также мотоциклами. По данным корпуса Азов, таким образом россияне пытались захватить Шахово. Украинские защитники уничтожили 13 единиц бронетехники, три танка и три мотоцикла, участвовавших в атаке. Азов также сообщил, что российская тактика механизированных штурмов остается неизменной, и что в таких атаках оккупанты используют мотоциклы и бронетехнику, чтобы перебросить пехоту на передовые позиции. В то же время россияне используют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления украинских беспилотников во время собственных механизированных штурмов.

Со своей стороны, в ISW отмечают, что россияне, похоже, проводят масштабные механизированные атаки во время дождливой и туманной погоды, что затрудняет использование беспилотников для Сил обороны Украины. В частности, во время атак 6, 9 и 13 октября на участках атак были зафиксированы сильные или умеренные осадки, или же периоды облачной и туманной погоды. В ISW напоминают, что осенью 2025 года уже несколько украинских военных и OSINT-источниковписали о попытках российских войск использовать дождливые погодные условия, чтобы ограничить возможности работы украинских беспилотников.

Специалисты ISW предполагают, что оккупанты также могут возвращаться к попыткам проведения механизированных наступлений в тех районах, где российская пехота испытывает трудности с продвижением. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 октября отметил, что российские подразделения, действующие на Добропольском направлении, недавно имели трудности с захватом села Шахово после продвижения вблизи населенного пункта. Речь идет в частности о подразделениях 51-й общевойсковой армии, ранее уже осуществивших несколько попыток механизированных наступлений, которые российские войска использовали для продвижения на запад от Донецка летом и осенью 2025 года. В ISW прогнозируют, что эти подразделения могут прибегнуть к новым механизированным штурмам, поскольку украинские оборонительные позиции в районе Шахово являются вызовом для оккупантов. Также оккупанты могут привлечь бронетехнику после того, как оценят, что украинская оборона достаточно истощена после недель российских пехотных наступлений, предполагает Институт изучения войны.