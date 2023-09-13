Россия перебросила в Украину подразделения новосозданной армии: в британской разведке назвали причины 13 сентября, 09:09 Оккупанты (Фото:ГУР)

Россия впервые перебросила в Украину подразделения новой 25-й общевойсковой армии. В британской разведке предполагают, что это связано с проблемой чрезмерно растянутых сил на фронте, с которым сталкивается РФ из-за контрнаступления ВСУ на трех разных направлениях.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в среду, 13 сентября.

По данным отчета, формирование, вероятно, ориентировано на Луганскую область.

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Разведчики отметили, что в объявлениях о наборе в 25-ю общевойсковую армию РФ утверждалось, что подразделения будут развернуты в Украине только с декабря 2023 года, однако они появились значительно раньше.

Однако в отчете также допустили вероятность того, что Россия таким образом попытается использовать части 25-й общевойсковой армии для восстановления незадействованных резервных сил, чтобы предоставить командирам большую оперативную гибкость.

В августе британская разведка сообщала о создании Россией новых крупных формирований для усиления Сухопутных войск. Там также отмечали, что они могут применяться как резервы в Украине или усиливать ВС РФ для противостояния НАТО. Среди них и 25-я общевойсковая армия.