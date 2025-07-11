Ночью РФ атаковала шахедами Николаевскую область, под ударом оказалась транспортная инфраструктура

11 июля, 07:50
В ночь на 11 июля на Николаевщине уничтожено одиннадцать БпЛА типа Shahed 131/136, сообщил Ким (Фото: tvtoront/Twitter)

В ночь на пятницу, 11 июля, российские захватчики атаковали ударными беспилотниками типа Shahed 131/136 и им подобными Константиновскую громаду в Николаевском районе Николаевской области.

Об этом 11 июля сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его словам, россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры.

«В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы на открытой территории, который был ликвидирован спасателями», — рассказал Ким.

Пострадавших в результате атаки нет.

Ночью на Николаевщине объявляли воздушную тревогу. Впоследствии Ким сообщил о пожаре в окрестностях города.

