Россия ударила по Чугуеву: шахеды попали по предприятию, вспыхнул пожар, повреждены больница и жилые дома, есть пострадавшие

В ночь на 11 июля российские войска нанесли удар по городу Чугуев Харьковской области. Как сообщила городской голова Галина Минаева, атака произошла около часа ночи.

В результате обстрела ранения получили трое гражданских лиц. В центральной части города разрушены два частных жилых дома. Значительные повреждения получило здание Чугуевской городской больницы.

Кроме того, как сообщил глава ОГА Олег Синегубов, шесть беспилотников в Чугуеве попали также по промышленному предприятию, где возник пожар.

По его данным, среди пострадавших — 65-летняя женщина.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется. Власти призывают жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.