«Количество атак шахедами возрастет». Как российские оккупанты реагируют на украинское контрнаступление? Интервью NV 21 июня, 16:08 NV Премиум Российские захватчики хотят, чтобы ВСУ оттянули с фронта зенитные комплексы для защиты Киева и других крупных городов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В России начинают исподволь готовить свое население к поражению и спокойно реагируют на потерю территорий во время контрнаступательных действий ВСУ, считает майор запаса, ветеран войны против России Алексей Гетьман. При этом, отметил он в эфире Radio NV, враг пытается замедлить продвижение украинских войск, атакуя гражданское население в тылу, в частности, с помощью иранских дронов.



— Алексей, как на данный момент можно охарактеризовать боевые действия, на что обратить внимание, а на что, возможно, внимания не обращать?

— Боевые действия продолжаются, мы достигли определенной цели, которую ставили на первом этапе этого большого наступления. Многие ожидали каких-то молниеносных прорывов, на сотни километров. Так могло быть при харьковской операции, когда мы совершали контрнаступательные действия и враг не ожидал, что мы это будем делать. Сейчас, когда идут наступательные действия, не контрнаступательные, враг подготовился, возвел мощные фортификационные сооружения, заминировал все, что только возможно. И наши друзья, те же британцы, американцы, вообще страны НАТО говорят, что все военные прекрасно понимают: мощные наступательные действия происходят в несколько этапов. Первый этап сейчас состоялся, дальше будут следующие действия, ожидать каких-то быстрых продвижений не стоит. Сосредоточиться нам надо на том, что мы продолжаем наступательные действия на Запорожском направлении. Говорят, ну заняли Пятихатки… Нет, Пятихатки — это был опорный пункт Российской Федерации именно в этом регионе, в этой линии обороны. Мы заняли его. Относительно проще будет двигаться, например, в сторону Мелитополя, именно из Пятихаток, разрушив этот опорный пункт россиян.

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На Бахмутском направлении мы делаем продвижение, враг пытается контратаковать. Больше всего контратакующих действий враг делает на Купянско-Лиманском направлении. Вряд ли его целью является продвинуться на какое-то большое расстояние, сделать какое-то мощное наступление, это они планировали на начало года. Ничего из этого не получилось. Тогда они атаковали на трех направлениях, Лиманско-Купянское, Бахмутское и Угледарское, пытаясь разрезать через Бахмут нашу линию обороны и потом от Бахмута на север к Лиману и на юг к Угледару окружить наши города. Им это не удалось. Сейчас на Купянско-Лиманском направлении активная оборона, если учесть всю линию фронта. Таким образом они пытаются помешать нам, надеясь на то, что мы будем перебрасывать дополнительные войска в то место. Я думаю, они ошибаются, мы туда ничего не перебрасываем, только те силы, которые у нас там есть, продолжают вести оборонительные действия. Да, это тяжелые бои, мы несем потери, но имеем возможности там держать оборону, не привлекая те войска, которые у нас участвуют в наступательных действиях.

— Секретарь СНБО Алексей Данилов накануне у себя в фейсбуке писал, что одним из главных приоритетов Сил обороны является артиллерийское обескровливание врага. Как это реализуется, что мы видим по показателям потери техники оккупантов?