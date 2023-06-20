«Артиллерийское обескровливание оккупантов». Данилов назвал приоритет ВСУ на данном этапе войны 20 июня, 18:46 Олексій Данілов (Фото:Олексій Данілов/Facebook)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал одно из главных приоритетов ВСУ. По его словам, перед украинскими силами стоит задача «артиллерийски обескровить» оккупантов.

«Одним из главных приоритетов Сил обороны Украины в настоящее время является, прежде всего, „артиллерийское обескровливание“ российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций СОУ», — пишет Данилов в Facebook.

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Он добавил, что ВСУ уничтожают российские пункты управления, склады боеприпасов, топлива, продовольствия, маршруты снабжения.

«Такая работа украинскими защитниками выполняется отлично. Показатели уничтожения вражеской техники достигли максимальных показателей с момента начала войны», — добавил он.

Накануне Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины на фоне наступательной операции имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских войск нет утраченных позиций, только освобожденные.

15 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что наступление ВСУ продолжается на нескольких направлениях.