Российские оккупанты «любой ценой» пытаются отвоевать деоккупированные Пятихатки — украинский военный
В Запорожской области продолжаются бои (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Российские военные «любой ценой» пытаются отвоевать недавно освобожденное ВСУ село Пятихатки, заявил боец Легиона Свободы Константин Денисов.
По его словам, оттуда открывается дорога на Васильевку и Токмак, а для военных РФ это важные логистические и военные центры.
«Они для них имеют сверхважное значение. Особенно Токмак, потому что он не только логистическое, но и военное значение имеет. Они оттуда из С-300 неоднократно обстреливали Запорожье и прилегающие общины. Там есть военная инфраструктура», — сказал он в эфире Радио Свобода.
Денисов заявил, что сейчас в Пятихатках продолжаются бои за «серую зону».
«Они пытаются вернуть контроль, потому что из Пятихаток есть возможности дальше продвигаться на важный логистический и административный центр — это Васильевка. Сейчас на той местности идут бои», — сказал он.
Контрнаступление Украины: последние новости
19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.
Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:
- Новодаровка,
- Левадное,
- Сторожевое,
- Макаровка,
- Благодатное,
- Лобковое,
- Нескучное.
15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.