Российские оккупанты «любой ценой» пытаются отвоевать деоккупированные Пятихатки — украинский военный

21 июня, 11:00
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В Запорожской области продолжаются бои (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Запорожской области продолжаются бои (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские военные «любой ценой» пытаются отвоевать недавно освобожденное ВСУ село Пятихатки, заявил боец Легиона Свободы Константин Денисов.

По его словам, оттуда открывается дорога на Васильевку и Токмак, а для военных РФ это важные логистические и военные центры.

«Они для них имеют сверхважное значение. Особенно Токмак, потому что он не только логистическое, но и военное значение имеет. Они оттуда из С-300 неоднократно обстреливали Запорожье и прилегающие общины. Там есть военная инфраструктура», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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Денисов заявил, что сейчас в Пятихатках продолжаются бои за «серую зону».

«Они пытаются вернуть контроль, потому что из Пятихаток есть возможности дальше продвигаться на важный логистический и административный центр — это Васильевка. Сейчас на той местности идут бои», — сказал он.

NV
Фото: NV

Контрнаступление Украины: последние новости

19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

  • Новодаровка,
  • Левадное,
  • Сторожевое,
  • Макаровка,
  • Благодатное,
  • Лобковое,
  • Нескучное.

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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