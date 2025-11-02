Россияне ударили УАБами по Харькову

Россияне в воскресенье, 2 ноября, атаковали Харьков управляемой авиабомбой. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

22:42. Терехов отметил, что в Индустриальном районе города, предварительно, было попадание по открытой территории без последствий и пострадавших.

22:36. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, по предварительной информации, был зафиксирован удар по Киевскому району города.

«Информация о пострадавших не поступала. На проверку выехали подразделения ГСЧС», — добавил он.

Терехов отметил, что был слышен взрыв, предварительно, в Индустриальном районе города.

«Подробности выясняем», — добавил мэр.

Олег Синегубов также сообщил об ударах КАБ по Индустриальному району города. Он отметил, что информация о пострадавших не поступала.

Суспільне сообщало о серии взрывов в Харькове.

Новость дополняется