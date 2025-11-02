Россия нанесла ракетный удар по селу в Лебединской громаде на Сумщине, есть пострадавшие

2 ноября, 22:18
В результате ракетного удара по селу в Лебединской громаде пострадали две женщины (Фото: Думська via Telegram)

Россия нанесла ракетный удар по селу в Лебединской громаде в Сумской области, в результате чего пострадали две женщины.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Пострадавшим 55 и 65 лет, их доставили в больницы, где оказывают помощь.

По словам Григорова, известно о повреждениях в жилом секторе, последствия атаки еще выясняются.

В 19:46 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с северо-востока. Отбой угрозы баллистики объявили в 20:14.

