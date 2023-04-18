Россияне обстреляли центр Херсона: шесть пострадавших — ОП 18 апреля, 10:32 Российские оккупанты 18 апреля обстреляли Херсон (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии во вторник, 18 апреля. В результате атаки пострадали шесть человек.

В 10:17 глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне обстреливают центр города.

Вскоре глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что они открыли огонь по району Центрального рынка.

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«В результате артобстрела пострадали шесть человек», — говорится в его Telegram.



В течение 17 апреля российские оккупанты 57 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области из разных видов вооружения; Херсон — шесть раз. В результате атак ранения получил один человек.

