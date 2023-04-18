Россия ночью атаковала дронами-камикадзе восток и юг Украины. Есть семь попаданий по объектам инфраструктуры 18 апреля, 10:13 В Славянке зафиксировали семь попаданий в результате атаки дронов-камикадзе (Фото:Вадим Лях/Facebook)

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Николаевской и Донецкой областях в ночь на вторник, 18 апреля. Пострадавших в результате атак нет.

Около 02:30 россияне атаковали Снигиревскую общину иранскими Shahed. Глава городской военной администрации Иван Кухта сообщил о семи попаданиях по двум объектам промышленной инфраструктуры.

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Мэр Славянска Вадим Лях заявил о двухчасовом ночном обстреле города ракетами С-300 и дронами-камикадзе. В результате двух попаданий пострадали пять многоэтажек, семь частных домов, автомобили, охранное предприятие, медучреждение, развлекательный центр и бизнес-центр.

Также российские оккупанты обстреливали Сумскую, Запорожскую, Луганскую, Харьковскую и Херсонскую области. В населенных пунктах четырех последних регионов в результате атак есть разрушение домов и объектов инфраструктуры.

В селе Новоегоровка Сватовского района российский снаряд попал в частный дом, в котором находились люди. Начался пожар. Луганская ОВА сообщила о гибели трех человек. Также там получила осколочные ранения шеи, рук и ног женщина 1977 года рождения — ее госпитализировали в Харьков.