Оккупанты обстреляли Херсон, две женщины погибли
Последствия вражеского обстрела (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)
В субботу, 15 апреля, оккупанты обстреляли Херсон, погибли 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь. Они получили минно-взрывные травмы.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
«В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью», — написал он.
В Херсонской ОВА подтвердили эту информацию.
Позже городские власти сообщили, что российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону Херсона.
Отмечается, что вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения.
Вблизи места прилета погибли 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь.
Также 15 апреля в Херсоне и Бериславе русские войска из беспилотников обстреляли машины полиции. Ранения получили трое правоохранителей.
Автомобиль подвергся атаке БПЛА в микрорайоне Корабел.