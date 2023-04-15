Оккупанты обстреляли Херсон, две женщины погибли 15 апреля, 15:57 Последствия вражеского обстрела (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

В субботу, 15 апреля, оккупанты обстреляли Херсон, погибли 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь. Они получили минно-взрывные травмы.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью», — написал он.

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В Херсонской ОВА подтвердили эту информацию.

Позже городские власти сообщили, что российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону Херсона.

Отмечается, что вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения.



Вблизи места прилета погибли 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь.



Также 15 апреля в Херсоне и Бериславе русские войска из беспилотников обстреляли машины полиции. Ранения получили трое правоохранителей.

Автомобиль подвергся атаке БПЛА в микрорайоне Корабел.