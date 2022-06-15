«Удар под дых целому поколению». Друзья вспоминают разведчика ВСУ и киевского активиста Романа Ратушного, погибшего под Изюмом 15 июня, 16:38 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською 24-летний Роман Ратушный не раздумывая пошел защищать Украину от армии страны-агрессора (Фото:ratushnyi.r via FB)

Роман Ратушный за 24 года жизни стал одним из самых ярких представителей своего поколения

9 июня во время выполнения боевого задания под Изюмом Харьковской области погиб разведчик 93-й бригады Холодный яр 24-летний Роман Ратушный. Известно об этом стало только 14 июня.

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Новость о гибели Ратушного шокировала многих киевлян и не только их, ведь в мирной жизни разведчик был известным активистом, смелым и принципиальным. Он возглавлял общественную организацию Защитим Протасов Яр и благодаря его усилиям столичная община уберегла большой парковый участок от застройки.

НВ побеседовал с друзьями и знакомыми Романа Ратушного.

От Майдана до яра и дальше

Столичный урбанист Виталий Селик познакомился с Ратушным, когда тот еще был ребенком. Его мать, украинская поэтесса Светлана Поваляева, приходила с двумя сыновьями на киевские литературно-поэтические вечера. «Но Роман даже ребенком уже был взрослым, так сознательно и серьезно он обо всем размышлял», — рассказывает Селик. В подростке чувствовался боевой дух и готовность идти на отчаянные поступки ради идеи.

Селик напоминает, что 16-летний Ратушный с первой ночи находился на Евромайдане, когда в центре города собиралось еще немного людей. «Он был на Майдане каждую ночь: дождь, холод, ничего ему не мешало», — вспоминает урбанист.

Ратушный оказался среди молодых людей и студентов, которых в ночь на 30 ноября жестоко избил Беркут.

В 16 лет Роман Ратушный стал одним из первых активистов Евромайдана. / Фото: ratushnyi.r via FB

Позже Ратушный, всегда добрый, веселый и улыбающийся, занялся защитой Протасового Яра — зеленой зоны в Соломенском районе Киева. Эту историческую местность собиралась застроить многоэтажками компания, связанная с днепровским бизнесменом Геннадием Корбаном.

Ратушный жил рядом с Протасовым Яром. «У него было настолько много энергии, что ему удалось убедить соседей и жителей, что можно и стоит бороться против казалось бы непреодолимой силы, против людей, у которых есть деньги и влияние», — рассказывает Селик. Борьба была тяжелой, длилась долго, но закончилась в пользу столичного общины: в январе 2022-го Верховный Суд подтвердил запрет на строительство в парке Протасов Яр.

Энергии Ратушного хватало не только на это большое дело, — по словам Селика, он неизменно боролся за изменения, нужные общественности, даже в тех ситуациях, когда другой человек еще несколько раз подумал бы: стоит ли это делать или безопасно ли?

Ратушный был одним из соорганизаторов прошлогоднего Марша за Киев. Тогда столичные активисты разных локаций объединились, чтобы показать, что в городе есть община, которая хочет его защищать и развивать.

И даже когда Ратушный ушел на войну, он взял с собой патч с гербом Киева. «Сражаясь на Востоке, он защищал наш город и там», — подчеркивает Селик.

Евгений Черепня, близкий друг погибшего, который сейчас находится в рядах ВСУ, познакомился с ним только в прошлом году, когда проходил суд по общественному и политическому деятелю Сергею Стерненко.

Ратушный вместе с другими людьми, среди которых был и Черепня, приехал из Киева в Одессу, чтобы поддержать Стерненко. Последнего тогда приговорили к 7 годам заключения, — позже уже другие суды отменили этот приговор.

Вернувшись из Одессы, активисты пошли со стихийной акцией на Банковую, к Офису президента. За участие в ней в марте 2021-го Печерский райсуд отправил Ратушного под домашний арест. Тот же посчитал эту меру пресечения попыткой остановить борьбу против застройки Протасового Яра.

Под домашним арестом активист пробыл месяц.

«Он, наверное, имел лучшие человеческие качества. Но я хочу отметить его решительность, принципиальность и несгибаемость», — говорит о Ратушном Черепня. Ведь какие бы обстоятельства не случались, как бы на него не пытались давить, лидер Защитим Протасов Яр всегда выходил из ситуации достойно.

«Назовите мне пример хотя бы одного человека в Украине, который бы в столь молодом возрасте столько всего сделал», — говорит Черепня. Он вспоминает, что пришлось пережить Роману: на него писали заказные журналистские статьи, физически преследовали, заводили уголовные дела. «Но он никогда не жаловался, никогда не говорил „за что мне это, почему я“, — такого вообще не было. Он был настоящим борцом и выходил из этой ситуации победителем», — объясняет Черепня.

Его война

Ратушный не любил хвастаться своими действиями в мирное время, и так же поступал после 24 февраля. «Он воевал не в Тик-Токе или инстаграмме, а действительно выполнял трудные боевые задачи. За что бы он ни брался, он делал это искренне и пытался отдать всего себя», — подчеркивает Черепня.

Ратушный с близкими товарищами давно решил, как будет действовать во время полномасштабной войны, — об этом рассказал друг погибшего, который попросил не называть его фамилии. «У него был простой подход: начнется война — пойдем воевать, без вариантов», — объясняет этот киевлянин.

Роман Ратушный на одной из акций протеста / Фото: Dmytro Shutaiev via FB

Фактически война Ратушного за справедливость началась еще с Протасового Яра. «У нас же еще с „совка“ остался этот подход, что простые люди ничего не могут сделать, что деньги все решают. А Протасов Яр показал, что гражданское общество может отстаивать свои интересы», — говорит друг погибшего. Он уверен, что это очень полезный кейс для Украины как правового государства. «За Ромой в прямом смысле ездил „хвост“, ему угрожали, все это не выглядело как шутка или блеф. Но, несмотря на это, он занимался своим делом и достиг результата», — резюмирует товарищ Ратушного.

Арт-критик Анна Калугер описывает одну из своих встреч с Ратушным, когда ей было 18 лет, а ему — 17: «Убийственно красивый парень в костюме, с запонками, в идеально подобранном под рубашку галстуке, сидит у Могилянки, красиво курит и читает Kyiv Post». Она называет погибшего человеком, отвечавшим действиями за каждое свое слово, за каждое «Слава Украине», за все. «Потерять одного такого Рому — это просто удар под дых целому поколению», — добавляет Калугер.





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