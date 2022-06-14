В бою под Изюмом погиб активист Роман Ратушный

14 июня, 12:36
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Роман Ратушный (Фото:Защитим Протасов Яр/Facebook)

Роман Ратушный (Фото:Защитим Протасов Яр/Facebook)

В бою под Изюмом Харьковской области 9 июня погиб председатель общественной организации Защитим Протасов яр и разведчик 93-й отдельной механизированной бригады Холодный яр Роман Ратушный.

Об этом во вторник, 14 июня, сообщила в Facebook организация Защитим Протасов Яр.

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«В его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/save.protas/posts/5136022873156761

В организации заявили, что с первого дня полномасштабного российского вторжения Ратушный участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93-й омбр Холодный яр освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.

https://www.youtube.com/embed/S6EeuRCDFUw
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Изюм Протасов Яр Война России против Украины

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