Протасов Яр и «Дело Казимира Малевича». Что известно о 24-летнем активисте Романе Ратушном, погибшем под Изюмом 14 июня, 20:06 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Роман Ратушный присоединился к защите Украины с первых дней войны (Фото:Роман Ратушний via Facebook)

14 июня стало известно о гибели в бою под Изюмом активиста и разведчика 93-й отдельной механизированной бригады Холодный овраг Романа Ратушного.

НВ напоминает, чем он был известен.

Один из первых евромайдановцев и защитник Протасового Яра

Роман Ратушный родился 5 июля 1997 года в семье активиста движения Збережи старий Київ Тараса Ратушного и писательницы Светланы Поваляевой.

Видео дня

По данным Громадського в возрасте 17 лет Роман Ратушный был участником Евромайдана и подвергся нападению беркутовцев в ночь на 30 ноября 2013 года, но успел убежать, «пропустив несколько ударов».

В 2018 году Роман Ратушный возглавил организацию Захистимо Протасів Яр, а в следующем году – одноименную общественную организацию.

Целью инициативы было сохранение зеленой зоны в центре Киева в Протасовом Яру, на месте которой днепровский застройщик ООО Дайтона групп собирался построить три многоэтажки.

1 мая 2019 года эта компания установила забор в Протасовом Яру и объявила местной общине о планах строить на склоне ЖК Турбион из трех 40-этажек. Бенефициарами Дайтона групп являются днепровские бизнесмены Геннадий Корбан и Олег Левин.

Инициативу Захистимо Протасів Яр поддержали около тысячи местных жителей. 9 мая 2019 года президент Владимир Зеленский пообещал вмешаться в ситуацию.

В конце концов, община добилась остановки строительных работ — были изданы соответствующие предписания контролирующих органов. 14 августа 2019 года состоялось заседание Шестого апелляционного админсуда Киева, суд удовлетворил апелляционную жалобу и возобновил действие предписания Госархстройинспекции о запрете строительных работ в Протасовом Яру для ООО Дайтона Груп.

Представитель Левина и Корбана Андрей Смирнов встречался с Ратушным, после чего активист заявил, что вынужден скрываться, а его организация обнародовала аудиозапись, на которой Смирнов намекает, что Ратушного могут похитить.



Разговор, как сообщил 5 канал, состоялся в августе 2019-го, после того, как активисты выиграли очередной суд против застройки Протасового Яра.

«Он первые 30 минут пытался выяснить, что мне нужно для того, чтобы я прекратил протесты. Он рассказывал, что вот он на коне, значит, у него доступ чуть ли не к первому лицу в государстве, а днепровских бизнесменов он знает, и что если мы из-за него не договоримся, из-за Смирнова, то он уже не знает, кто придет после него», – рассказывал тогда Ратушный.

Приблизительно через месяц после этой встречи Андрей Смирнов был назначен заместителем главы Офиса президента Андрея Богдана.

«Корбан, не получив никакого ответа ни от меня, ни от Смирнова, начал публично угрожать сам в соцсетях», – рассказал Роман 5 каналу.

Ратушный также рассказывал, что встречался с президентом Зеленским и сообщил ему об угрозах со стороны Смирнова, получив ответ «Ну, он угрожал до назначения же».

На это активист ответил: «Да, но судя по пленкам из кабинета Трубы, Смирнов уже после назначения курирует интересы Корбана». По его словам, на позицию президента это не повлияло.

Также Ратушный обращался по поводу угроз Руслану Рябошапке, который на тот момент был генпрокурором.

Угрозы активисту не расследовали. Некоторое время он через них скрывался, потому что опасался за свою жизнь.

28 июля 2020 года Киевсовет вернул Протасовому Яру статус зеленой зоны. В октябре 2020 года суд признал разрешение на застройку Протасового Яра неправомерным.

Кандидат в Киевсовет от Удара и фигурант « Дела Казимира Малевича»

В 2020 году Роман Ратушный вошел в список УДАРа на выборах в Киевсовет, но избран не был.

Он также являлся активным участником акций в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. После акции 20 марта 2021 года ко дню рождения Стерненко, когда активисты разрисовали вход в Офис президента граффити и повредили входную дверь, Антон Геращенко, который на тот момент был заместителем главы МВД, назвал Ратушного одним из «провокаторов». В доказательство он обнародовал видео низкого качества с мужчиной с наполовину закрытым лицом.

29 марта 2021 года Ратушного отправили под круглосуточный домашний арест. Тогда же, в конце марта 2021 года, художники и активисты, народные депутаты и общественные деятели начали ставить на аватарку в соцсетях Черный квадрат Малевича, поскольку одним из оснований для ареста Романа Ратушного стали доказательства в виде темных фотографий, на которых ничего не видно, кроме пятен. света.

Фото: Роман Ратушный

Само дело Ратушного стали называть «Делом Казимира Малевича».

В апреле 2021 года он жаловался на условия ареста в интервью Depo, рассказывая, что браслет, который он обязан носить, вместо 12 часов держит заряд всего час и подает сигнал тревоги о том, что он покинул зону домашнего ареста, если он выходит на кухню.

Свой арест Ратушный связывал с защитой Протасового Яра от застройки, предполагая, что его арестовали, чтобы он не мешал очередной попытке застройки.

21 апреля 2021 года Ратушного освободил из-под домашнего ареста Киевский апелляционный суд.

Участие в войне после вторжения России и гибель

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Ратушный призвал желающих помочь бороться с врагом вступать в ряды терробороны и ВСУ на своей странице в Facebook.

"Подразделение Протасового Яра в строю", - написал активист уже 25 февраля.

«Я не просто доволен властью, я горжусь ею. У нас самый лучший президент, городской голова, главы администраций и лучшая оппозиция за всю историю! И все это у нас благодаря Вооруженным силам Украины!», — сказано в его сообщении от 27 февраля.

Несколько раз Ратушный сообщал о задержании его подразделением диверсантов.

После защиты Киева активист воевал в Сумской области и участвовал в ее декупации.

С начала апреля Ратушный воевал в Харьковской области, в частности под Изюмом, в разведывательном взводе 2-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Холодный Яр.

Роман Ратушный погиб 9 июня 2022 под Изюмом, но известно об этом стало лишь 14 июня — когда об этом сообщила организация Захистимо Протасів Яр на своей странице в Facebook.

«В его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания», — говорится в сообщении.



Позже отец Романа Ратушного Тарас Ратушный написал, что его сын получил смертельное ранение во время боя в тылу российских оккупантов.

«Когда Рома не вернулся с боевого выхода, я не верил в его гибель. Доклад об обстоятельствах противоречив, булавка на карте — во вражеском тылу, на месте боя — засада. Пробиться к нему не могли, однако документы сына мелькали во вражеских пабликах», — рассказал Тарас Ратушный на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил всех, кто знал о случившемся, однако молчал и не давал заранее распространиться этой информации.

«Все вы действительно совершили чудо. Этим чудом наши забрали Рому, и теперь он возвращается в Киев», – объяснил Тарас Ратушный.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.