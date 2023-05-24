Самая большая взятка в истории Украины. Дело Насирова передали в суд 24 мая, 14:14 Роман Насиров (Фото:@pryamiy / Facebook)

В среду, 24 мая, дело о 21 млн евро и 5,5 млн долларов взятки экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова направили в суд. Это крупнейшая в истории задокументированная правоохранителями неправомерная выгода.

Об этом сообщили пресс-службы НАБУ и САП в Telegram.

Бывшего главу ГФС обвиняют в получении неправомерной выгоды за возмещение НДС в интересах компаний аграрного холдинга, говорится в сообщении НАБУ.

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В свою очередь САП заявляют, что глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц сумму более 722 млн грн.

Правоохранители установили, что в течение 2015 — 2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн, говорится в сообщении САП.

Предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте происходило благодаря ряду компаний, которые зарегистрированы за рубежом и принадлежали владельцу одного из агрохолдингов.

Как установило следствие, предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов и 21 млн евро) происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов, а ее получение должностным лицом — с использованием предприятий-нерезидентов, контроль над деятельностью которых осуществлялся непосредственно главой ГФС, его советником и другими лицами, связанными с ним родственными отношениями, добавили в САП.

31 октября высший антикоррупционный суд арестовал Романа Насирова до 17 декабря 2022 года, по подозрению в получении взятки в сумме 722 млн грн от миллиардера Олега Бахматюка. 18 апреля НАБУ и САП завершили досудебное расследование дела.