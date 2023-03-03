NV получил эксклюзивное видео, как удалось взорвать самолет А-50 в Мачулищах

3 марта, 17:15
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Дрон беларусских партизан рядом с А-50 на аэродроме Мачулищи (Фото:скриншот відео / NV)

Дрон беларусских партизан рядом с А-50 на аэродроме Мачулищи (Фото:скриншот відео / NV)

NV получил уникальное видео с того самого дрона, которым беларусские партизаны подорвали российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме Мачулищи.

По информации наших источников, все исполнители спецоперации смогли прямо под носом у ФСБ выехать в третьи страны, забрав с собой флешки с записями с дронов.

В отличие от предыдущего видео, которое появилось в Сети 2 марта, здесь снята не просто разведывательная работа беспилотника, а именно боевые кадры 26 февраля — от взлета дрона до самого момента взрыва.

Видео дня

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Исполнители спецоперации рассказывают, что на аэродроме работали две «птички». Одна (с видео) села на фюзеляж самолета и взрывом повредила радиолокационное оборудование. Вторая снимала этот процесс, а через несколько минут сама приземлилась на «тарелку» российского самолета и взорвалась. Поэтому, по всей вероятности, мы скоро увидим и новые видео.

«Такая спецоперация — не просто серьезный имиджевый удар по врагу, а еще один сигнал российским военным о том, что они не могут чувствовать себя спокойно в Беларуси. В плане безопасности там — проходной двор. И мы будем этим пользоваться. Благодарим беларусских партизан за сотрудничество, смелость и профессиональную работу», — сказали источники, осведомленные о деталях спецоперации.

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26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.

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После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва были задержаны по меньшей мере шесть человек.

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Беларускі Гаюн 2 марта сообщил, что А-50 улетел в Россию — предположительно, на 25-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.

В BYPOL заявили, что у самолета могут быть повреждены трехкоординатная радиолокационная станция (локатор) и повреждения в районе обтекателя антенны спутниковой радиолинии в передней части. По словам инициативы, атаку провели с помощью двух дронов, которые несли по 200 грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте и поражающий элемент — металлические шары.

Единственный возможный признак повреждения самолета на спутниковых снимках — следы темных пятен на антенне РЛС самолета и более темное правое крыло.

https://www.youtube.com/embed/7lpzJ3nTWCY
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Беларусь Партизаны Украина-Беларусь Видео Российские самолеты Россия-Беларусь Война России против Украины А-50

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