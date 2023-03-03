NV получил эксклюзивное видео, как удалось взорвать самолет А-50 в Мачулищах 3 марта, 17:15 Дрон беларусских партизан рядом с А-50 на аэродроме Мачулищи (Фото:скриншот відео / NV)

NV получил уникальное видео с того самого дрона, которым беларусские партизаны подорвали российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме Мачулищи.

По информации наших источников, все исполнители спецоперации смогли прямо под носом у ФСБ выехать в третьи страны, забрав с собой флешки с записями с дронов.

В отличие от предыдущего видео, которое появилось в Сети 2 марта, здесь снята не просто разведывательная работа беспилотника, а именно боевые кадры 26 февраля — от взлета дрона до самого момента взрыва.

Видео дня

Исполнители спецоперации рассказывают, что на аэродроме работали две «птички». Одна (с видео) села на фюзеляж самолета и взрывом повредила радиолокационное оборудование. Вторая снимала этот процесс, а через несколько минут сама приземлилась на «тарелку» российского самолета и взорвалась. Поэтому, по всей вероятности, мы скоро увидим и новые видео.

«Такая спецоперация — не просто серьезный имиджевый удар по врагу, а еще один сигнал российским военным о том, что они не могут чувствовать себя спокойно в Беларуси. В плане безопасности там — проходной двор. И мы будем этим пользоваться. Благодарим беларусских партизан за сотрудничество, смелость и профессиональную работу», — сказали источники, осведомленные о деталях спецоперации.

26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.



Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.



После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва были задержаны по меньшей мере шесть человек.



Беларускі Гаюн 2 марта сообщил, что А-50 улетел в Россию — предположительно, на 25-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.



В BYPOL заявили, что у самолета могут быть повреждены трехкоординатная радиолокационная станция (локатор) и повреждения в районе обтекателя антенны спутниковой радиолинии в передней части. По словам инициативы, атаку провели с помощью двух дронов, которые несли по 200 грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте и поражающий элемент — металлические шары.



Единственный возможный признак повреждения самолета на спутниковых снимках — следы темных пятен на антенне РЛС самолета и более темное правое крыло.

