Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал в эфире Radio NV , что сейчас оккупанты пошли ва-банк, в частности обстреливая энергетику , зато Украине важно выстоять эту тяжелую зиму.

Валерий Романенко авиационный эксперт

Россияне пошли ва-банк: они понимают, что это последний год войны. Больше они просто не выдержат. Если они не одержат победу, скажем, до весны этого года, то они вынуждены будут согласиться, как минимум, на условия [президента США Дональда] Трампа.

Реклама

Если они провалят снова свои зимние наступления, то придется еще и уступить, согласно нашим требованиям перемирия.