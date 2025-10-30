«Больше они не выдержат». Россияне пошли ва-банк, понимая, что это последний год войны — Романенко
Бойцы 116-й ОМБр в составе мобильных огневых групп уничтожают воздушные цели (Фото: 116-я отдельная механизированная бригада/Facebook)
Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал в эфире Radio NV, что сейчас оккупанты пошли ва-банк, в частности обстреливая энергетику, зато Украине важно выстоять эту тяжелую зиму.
Валерий Романенко
Россияне пошли ва-банк: они понимают, что это последний год войны. Больше они просто не выдержат. Если они не одержат победу, скажем, до весны этого года, то они вынуждены будут согласиться, как минимум, на условия [президента США Дональда] Трампа.
Если они провалят снова свои зимние наступления, то придется еще и уступить, согласно нашим требованиям перемирия.