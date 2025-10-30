Массированный удар РФ по энергетике: почасовые отключения света отменили во всех областях Украины
Графики отключения света для населения на 30 октября отменили (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
По всей территории Украины в четверг, 30 октября, отменили почасовые отключения электроэнергии, которые вводили из-за российской массированной атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщает Минэнерго.
Ведомство предупреждает о вероятности возвращения графиков ограничений электропотребления в течение суток.
В ряде регионов действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей до 19:00.
Министерство энергетики также сообщило, что в результате массированного ракетно-дронового удара по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах есть значительное количество обесточенных потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в течение всего дня.
Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное
Россия ночью осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины ракетами и дронами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.
Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, 5 пострадавших. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС.
ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света.
В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.
В Киевской области под обстрел шахедами попал город Борисполь.