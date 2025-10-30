Массированный удар РФ по энергетике: почасовые отключения света отменили во всех областях Украины

30 октября, 10:28
Поделиться:
Графики отключения света для населения на 30 октября отменили (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Графики отключения света для населения на 30 октября отменили (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

По всей территории Украины в четверг, 30 октября, отменили почасовые отключения электроэнергии, которые вводили из-за российской массированной атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщает Минэнерго.

Ведомство предупреждает о вероятности возвращения графиков ограничений электропотребления в течение суток.

В ряде регионов действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей до 19:00.

Реклама

Министерство энергетики также сообщило, что в результате массированного ракетно-дронового удара по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах есть значительное количество обесточенных потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Читайте также:
Удар РФ по Запорожью. Повреждены пять многоэтажек, пострадали 17 человек, среди них шестеро детей — фото

Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в течение всего дня.

Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное

Россия ночью осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины ракетами и дронами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.

Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, 5 пострадавших. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.

В Киевской области под обстрел шахедами попал город Борисполь.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Отключения света Графики отключения света Война России против Украины Минэнерго Электроэнергия атаки России на энергосистему

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies