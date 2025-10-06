Россияне нанесли массированный удар по Харькову, без света временно остались более 20 тысяч жителей

В ночь на 6 октября российские БПЛА массированно атаковали один из районов Харькова (Фото: ГСЧС)

В ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова . Без света остались более 20 тысяч жителей города.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным Синегубова, временно без электроснабжения 21 881 абонент в Харькове.

Также в поселке Высокий Харьковского района электроснабжение восстановлено в полном объеме.

Харьковоблэнерго уточняет, что в результате российской атаки есть повреждения в энергосистеме.

В компании отметили, что как только ситуация разрешилась, энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

Также там призвали всех горожан, кто оказался без света, отнестись с пониманием к временным неудобствам.

В Харькове в результате российской атаки дронами в ночь на понедельник, 6 октября, возникли пожары в двух районах, пострадали четыре человека.

Поздним вечером 5 октября в Харькове раздались взрывы. В ОВА сообщали об ударе дронами по Новобаварскому району и пригороду. Мэр Игорь Терехов писал, что россияне ударили по городу 15 раз.