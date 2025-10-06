Россияне нанесли массированный удар по Харькову, без света временно остались более 20 тысяч жителей
В ночь на 6 октября российские БПЛА массированно атаковали один из районов Харькова (Фото: ГСЧС)
В ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова. Без света остались более 20 тысяч жителей города.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По данным Синегубова, временно без электроснабжения 21 881 абонент в Харькове.
Также в поселке Высокий Харьковского района электроснабжение восстановлено в полном объеме.
Харьковоблэнерго уточняет, что в результате российской атаки есть повреждения в энергосистеме.
В компании отметили, что как только ситуация разрешилась, энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.
Также там призвали всех горожан, кто оказался без света, отнестись с пониманием к временным неудобствам.
В Харькове в результате российской атаки дронами в ночь на понедельник, 6 октября, возникли пожары в двух районах, пострадали четыре человека.
Поздним вечером 5 октября в Харькове раздались взрывы. В ОВА сообщали об ударе дронами по Новобаварскому району и пригороду. Мэр Игорь Терехов писал, что россияне ударили по городу 15 раз.