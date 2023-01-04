Резников обсудил с польским коллегой новые оборонные проекты 4 января, 01:35 Алексей Резников провел первый в этом году разговор с Блащаком (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел первые в этом году телефонные переговоры с польским коллегой Мариушем Блащаком.

Министры обсудили новые оборонные проекты, которые будут реализованы в 2023 году.

"Провел первый телефонный разговор в 2023 году с моим польским коллегой Мариушем Блащаком. Мы обсудили широкий спектр проектов, которые будут реализованы в этом году и значительно повысят обороноспособность украинской армии. Спасибо Польше за непреклонную поддержку в отражении российской агрессии", - сообщил Резников.

Видео дня