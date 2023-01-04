Резников обсудил с польским коллегой новые оборонные проекты

4 января, 01:35
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Алексей Резников провел первый в этом году разговор с Блащаком (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Алексей Резников провел первый в этом году разговор с Блащаком (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел первые в этом году телефонные переговоры с польским коллегой Мариушем Блащаком.

Министры обсудили новые оборонные проекты, которые будут реализованы в 2023 году.

"Провел первый телефонный разговор в 2023 году с моим польским коллегой Мариушем Блащаком. Мы обсудили широкий спектр проектов, которые будут реализованы в этом году и значительно повысят обороноспособность украинской армии. Спасибо Польше за непреклонную поддержку в отражении российской агрессии", - сообщил Резников.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1610381946236080128
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https://www.youtube.com/watch?v=8I96eLEX3nY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Польша Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины

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