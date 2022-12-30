«У вас осталась примерно неделя». Резников записал обращение к россиянам — видео 30 декабря, 23:29 Алексей Резников (Фото:Офис президента)

Министр обороны Алексей Резников в пятницу, 30 декабря, обратился к военнообязанным гражданам страны-террориста РФ и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.

Обращение опубликовано на YouTube-канале военного телевидения Украины.



«Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор… Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол, и строите свои планы. Но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно — в городах, потому что в глубинке и так забрали многих», — сказал Резников на русском.

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Он поинтересовался у россиян, за что, по их мнению, они будут воевать, рискуя погибнуть или получить инвалидность. Министр также отметил, что, если верить российской пропаганде, в «план» страны-агрессора входили потеря флагмана флота, взрывы самолетов дальней авиации на российских аэродромах, потери, превысившие 100 тысяч, вербовка десятков тысяч заключенных в ЧВК, полугодовой штурм Бахмута и огромное количество погибших в этом районе оккупантов, побег из Херсона, Харьковской, Киевской, Черниговской и Сумской областей, вступление в НАТО Швеции и Финляндии и так далее.

«Руководство россии уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой. И в интересах россии — как можно быстрее эту войну закончить. Но они не могут вам в этом признаться. Потому что тогда придется за все отвечать… Они запугивают вас тем, что в случае поражения над всеми россиянами якобы учинят расправу, отнимут нажитое непосильным трудом, организуют трибунал и так далее. Это ложь. Вас снова обманывают. На самом деле они хотят защитить не россию. Они защищают себя. Свое положение, свое имущество, свое богатство. А для этого хотят переложить свою вину на вас. Сделать вас соучастниками преступления», — подчеркнул министр.

Резников предупредил, что тысячи мобилизованных осенью россиян уже погибли, а многие тысячи получили инвалидность «только ради того, чтобы защитить преступников» в российской верхушке. Цель российского режима — затянуть войну и загнать ситуацию в тупик, добавил он.

Инфографика: НВ

Глава Минобороны заверил россиян, что пока лично они не совершили военных преступлений, им не нужно бояться трибунала, и призвал их любым способом избежать мобилизации.

"…Честно себе ответьте: хотите ли вы в следующем году умереть или остаться без рук-ног, чтобы кто-то другой не сел в тюрьму? Хотят ли ваши близкие ценой вашей жизни или здоровья оттягивать начало трибунала над убийцами, насильниками, грабителями, которые вас обманывают? Если хотите, то берите повестку… Украинские воины на поле боя вам популярно объяснят, какую ошибку вы совершили", — также сказал Резников.

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что страна-агрессор готовит новую волну мобилизации на 5 января 2023 года.

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны РФ потеряла 105 250 своих военных, за прошедшие сутки — 690.