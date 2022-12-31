«Плана вывезти страну из страны нет». Резников — о возможности эвакуации украинцев в случае нового наступления из Беларуси 31 декабря, 20:45 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в случае нового возможного наступления россиян с территории Беларуси Украина готова к любым сценариям. Говорить об эвакуации населения сейчас — «точно сеять панику».

Об этом он сказал в интервью Lb.ua.

На вопрос, есть ли у власти какие-либо планы, если наступление состоится, Резников ответил, что плана «вывезти всю страну из страны» нет. Однако определенные задачи на местах все же перечислил, в частности, готовность важных документов.

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«У нас мирное население сегодня в оккупации, мирное население сегодня воюет, мирное население заботится об экономике[…] Но понятие эвакуации мирного населения… Когда есть угроза в конкретном регионе, население предупреждается и дается возможность действительно выехать с места ведения активных боевых действий. Это делает официально правительство, соответственно призывает, предлагает, открываются гуманитарные коридоры, полная помощь и содействие. Но сейчас говорить о плане эвакуации населения по всей территории Украины — это точно сеять панику», — подчеркнул министр.

По его словам, вопрос остается, какой будет ударная группировка, если россияне решат ее создавать на территории Беларуси, будут ли они привлекать белорусских военных непосредственно к своей операции и согласится ли на это руководство республики. Резников заверил: военное командование Украины даже знает места, из которых теоретически-гипотетически могли бы попытаться наступать.

19 декабря Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры в Минске. Через несколько дней, 24 декабря, самопровозглашенный президент Беларуси прилетел в Москву.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев отмечал, что Лукашенко и Путин обсудят более широкое вовлечение Беларуси в войну.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению.

27 декабря спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на территории Беларуси не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.