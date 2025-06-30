Мобилизация 2025: что означают статусы в Резерв+ и алгоритм действий в каждом случае

Какие есть статусы в Резерв+ (Фото: Харьковский ОТЦК и СП)

Об этом напомнили в Черниговском областном ТЦК и СП.

Значение отдельных сообщений в Резерв+ и алгоритм действий в каждом случае

Выявленные нарушения правил воинского учета

Этот статус появляется в случае выявления нарушений учетных требований. Если рамка сообщения имеет красный цвет — это сигнал, что на лицо уже направлен запрос в Национальную полицию для доставки в ТЦК и СП.

Что делать: не медлите — немедленно обратитесь в свой ТЦК по месту учета.

Требует уточнения

Это означает, что лицо есть в реестре Оберіг, но не прикреплено ни к одному ТЦК.

Что делать: обратитесь в ТЦК по месту регистрации, подайте необходимые документы.

Для удобства можете записаться через электронную очередь.

После обновления ваших данных в реестре, статус в приложении изменится автоматически.

Исключен из учета

Такой статус предоставляется:

▪ тем, кто достиг предельного возраста пребывания на воинском учете;

▪ в случае прекращения гражданства Украины;

▪ в случае признания по решению суда лица умершим.

Что нужно знать: эти граждане не подлежат обязанностям военнообязанных.

Снят с учета

Статус применяется в случаях, если лицо:

▪ сменило место жительства в пределах Украины;

▪ призвано или принято на службу;

▪ направлено для отбывания наказания или зачислено в резерв;

▪ в других случаях — по решению уполномоченных государственных органов.

Данные в реестре Оберіг не найдены

Это означает, что сведения о вас не внесены в реестр или внесены с ошибками.

Что делать: обратитесь в ТЦК, в котором состоите на учете, для проверки и внесения/уточнения данных.

Напомним, Министерство обороны Украины опровергло распространенные в сети заявления о том, что приложение Резерв+ собирает данные пользователей, в частности их геолокацию.