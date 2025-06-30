Мобилизация 2025: что означают статусы в Резерв+ и алгоритм действий в каждом случае
Какие есть статусы в Резерв+ (Фото: Харьковский ОТЦК и СП)
Приложение Резерв+ предоставляет пользователям возможность просматривать свой статус в системе воинского учета.
Об этом напомнили в Черниговском областном ТЦК и СП.
Значение отдельных сообщений в Резерв+ и алгоритм действий в каждом случае
Выявленные нарушения правил воинского учета
Этот статус появляется в случае выявления нарушений учетных требований. Если рамка сообщения имеет красный цвет — это сигнал, что на лицо уже направлен запрос в Национальную полицию для доставки в ТЦК и СП.
Что делать: не медлите — немедленно обратитесь в свой ТЦК по месту учета.
Требует уточнения
Это означает, что лицо есть в реестре Оберіг, но не прикреплено ни к одному ТЦК.
Что делать: обратитесь в ТЦК по месту регистрации, подайте необходимые документы.
Для удобства можете записаться через электронную очередь.
После обновления ваших данных в реестре, статус в приложении изменится автоматически.
Исключен из учета
Такой статус предоставляется:
▪ тем, кто достиг предельного возраста пребывания на воинском учете;
▪ в случае прекращения гражданства Украины;
▪ в случае признания по решению суда лица умершим.
Что нужно знать: эти граждане не подлежат обязанностям военнообязанных.
Снят с учета
Статус применяется в случаях, если лицо:
▪ сменило место жительства в пределах Украины;
▪ призвано или принято на службу;
▪ направлено для отбывания наказания или зачислено в резерв;
▪ в других случаях — по решению уполномоченных государственных органов.
Данные в реестре Оберіг не найдены
Это означает, что сведения о вас не внесены в реестр или внесены с ошибками.
Что делать: обратитесь в ТЦК, в котором состоите на учете, для проверки и внесения/уточнения данных.
Напомним, Министерство обороны Украины опровергло распространенные в сети заявления о том, что приложение Резерв+ собирает данные пользователей, в частности их геолокацию.