Минобороны: Резерв+ не отслеживает геолокацию и не собирает цифровые данные пользователей

Министерство обороны Украины опровергло распространенные в сети заявления о том, что приложение Резерв+ собирает данные пользователей, в частности их геолокацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в соцсетях появилась информация о якобы сборе геоданных через приложение Резерв+.

«Со вчерашнего дня в сети распространяется дезинформация о якобы сборе данных приложением Резерв+ - в частности геолокации и цифровых данных пользователей. Ее цель — посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения относительно работы государственных приложений и помешать мобилизационному процессу в Украине», — отмечают в украинском оборонном ведомстве.

В ведомстве отмечают, что Резерв+ не отслеживает местонахождение пользователей. Единственное разрешение приложения — доступ к камере для сканирования QR-кодов и отправки уведомлений. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых средств сбора информации, что можно проверить в настройках.

Также в пресс-службе пояснили, что ни один из опубликованных в сети скриншотов не доказывает причастность Резерв+ к таким действиям. Фрагмент Java-кода, который приводят в публикациях, не связан с приложением и является типичным, применяется во многих других программах. Кроме того, Резерв+ не использует модули компании InMobi, которые упоминаются в сообщениях.

Кроме того, в Минобороны отметили, что Резерв+ обрабатывает только те данные, которые пользователь добровольно передает через BankID, а также информацию из реестра Оберіг.

Ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что приложение Резерв+ стало точкой входа в армию и сейчас насчитывает почти 4,5 миллиона пользователей. При этом стратегически Минобороны стремится, чтобы все этапы взаимодействия с военной системой были оцифрованы.

Через 3−4 недели в приложении появится также опция оплаты штрафов онлайн с 50% скидкой за неявку в ТЦК по любым причинам.

Приоритетом также является оцифровка всех 35 типов отсрочек, отмечала Черногоренко.