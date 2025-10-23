«Убили мужа и двух сыновей». Женщина, чью семью расстреляли оккупанты в Донецкой области, рассказала о преступлении россиян

По словам жительницы села Звановка Ольги, российские оккупанты убили ее мужа и двух сыновей (Фото: Суспільне Днепр)

Ольге, жительнице села Звановка (Донецкая область) единственной удалось уцелеть 20 октября во время расстрела ее семьи российскими оккупантами — пуля попала ей в щеку и прошла навылет.

Об этом сама женщина рассказала в интервью Суспільному.

По ее словам, в тот день солдаты армии РФ зашли в село и через пять минут уже зашли в их семейный дом.

«Сначала все спрашивали, где враги. Автомат к мужу приставили. Говорили: „Выбирай, муж или сын?“. Я им на Библии клялась, что не видела украинских солдат и не знаю, где они живут», — говорит Ольга.

По словам женщины, целый день российские военные держали их под прицелом автоматов, а где-то около 19:30 сперва сказали, что уходят, но через несколько минут вернулись и расстреляли — и ее, и ее семью.

Как говорит Ольга, ее 61-летний муж Александр и старший 37-летний сын Александр погибли сразу, а ей удалось чудом выжить

«Мы четыре года прожили, ракеты летали, беспилотники — никто из нас ранен не был. Мы думали, что контролируем ситуацию. Собирались уходить, потому что последние десять дней был ад. Постоянно летали беспилотники, сотнями. Мы от нервного напряжения не ели ничего те десять дней. Прятались в погребе, думали, что сгорим заживо», — говорит Ольга.

Женщина рассказала, что когда немного пришла в себя, то взяла в руки нож и вышла из подвала — хотела ликвидировать хотя бы одного оккупанта.

«Хотела хоть одному в живот и пусть застрелит. Я не боялась. Вышла и кричала. А потом поняла, что я одна в этой части села: нет ни российских оккупантов, ни украинских военных», — рассказала женщина.

Буквально тут же Ольга узнала, что ее младшего сына, 32-летнего Владимира, который утром того рокового дня вышел за водой, вместе с соседкой и ее сыном тоже расстреляли российские военные и оставили тела в другом подвале.

«Соседке выстрелили в лицо, рядом с ней лежал ее сын. И мой. Я подняла его руку, а она восковая, как у куклы. Сказала: „Вово, прости меня, помолилась и ушла“», — рассказала женщина.

Ольге пришлось 12 часов идти под обстрелами и по заминированным полям, пока не добралась до относительно безопасной территории. Там, отметила она, ей оказали первую помощь и отвезли в больницу.

Медик, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей рассказал журналистам, что Ольгу госпитализировали 21 октября, а на следующий день — прооперировали.

«Впереди ее ждет еще пять операций. Моральное состояние женщины тяжелое, с ней работают психологи, чтобы помочь пережить потерю семьи», — подытожило Суспільне.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что российские оккупанты 20 октября убили пятерых мирных жителей села Звановка Бахмутского района Донецкой области.

По предварительной версии событий, супружеская пара с двумя сыновьями скрывались от обстрелов в подвале частного дома. Туда зашли российские солдаты, требовавшие рассказать об украинских военных. Ответов не получили, потом один из оккупантов вернулся и расстрелял безоружных людей.

На месте происшествия погибли отец и старший сын, а младшего вместе с двумя соседями — 62-летней женщиной и ее 30-летним сыном — российские военные убили в соседнем доме. Раненой женщине удалось выбраться на территорию, подконтрольную Украине.

Прокуроры открыли уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, что привело к гибели людей.