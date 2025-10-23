Российские оккупанты расстреляли пятерых человек в Звановке Донецкой области

23 октября, 13:36
оккупанты 20 октября расстреляли пятерых гражданских жителей (Фото: Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские военные 20 октября убили пятерых мирных жителей села Звановка Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По предварительным данным, супруги с двумя сыновьями скрывались от обстрелов в подвале частного дома. Туда зашли российские солдаты, требовавшие рассказать об украинских военных. Когда ответов не получили, один из них вернулся и расстрелял безоружных людей.

На месте происшествия погибли отец и старший сын, а младшего вместе с двумя соседями — 62-летней женщиной и ее 30-летним сыном — российские военные убили в соседнем доме.

Раненой женщине удалось выбраться на территорию, подконтрольную Украине. Ее свидетельства стали доказательством военного преступления российской армии.

Прокуроры открыли уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, что привело к гибели людей.

21 октября Главное управление разведки опубликовало перехват разговора, в котором оккупанты получают приказы уничтожить гражданских в Покровске, пытающихся покинуть зону боевых действий.

19 сентября в ОСУВ Север сообщили, что российские захватчики получили приказы от своего командования расстреливать оставшихся гражданских в Купянске Харьковской области.

