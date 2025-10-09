СБУ назвала имя российского офицера, который приказал расстрелять мирных жителей Купянска

Служба безопасности Украины установила личность российского военного, отдавшего приказ расстрелять мирных жителей в Купянске 2 октября 2025 года. Об этом СБУ 9 октября сообщила в своем Telegram.

Им оказался гражданин РФ Андрей Сиротюк — командир 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии России.

По данным следствия, российские военные переоделись в гражданскую одежду и, маскируясь под местных жителей, вошли на окраину города, чтобы посеять панику среди населения.

Там они в упор расстреляли двух мужчин и женщину, которые пытались эвакуироваться из города вглубь территории Украины.

СБУ расследует это преступление как нарушение законов и обычаев войны, что привело к гибели людей (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас идет сбор доказательств для передачи дела в Международный уголовный суд, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

19 сентября спикер Группировки войск Север полковник Олег Сушинский сообщил, что российские захватчики получили приказы от своего командования расстреливать гражданских, которые остались в Купянске Харьковской области.

«Они получили четкие приказы от командиров расстреливать гражданских. В частности, мужчин. А женщин и детей использовать как „живой щит“», — сообщил украинский офицер.

3 октября во временно оккупированном населенном пункте на Харьковщине российский военный по кличке Рыжий открыл стрельбу в подъезде многоэтажки, убив трех мирных жителей. По данным ГУР, после этого оккупант погиб от собственных пуль.