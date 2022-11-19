Обстрел Запорожья унес жизнь одного местного жителя 19 ноября, 10:53 Ракетный удар по Запорожью: один человек погиб (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

В результате ракетного удара по Запорожью вечером 18 ноября погиб один гражданский человек.

Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

«По предварительной информации, российские твари, которые вчера обстреляли наше Запорожье, унесли жизни одного мирного человека», — написал он.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в результате вчерашних вражеских обстрелов в одном из районов города без отопления остались более 120 жилых домов.

Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления. 123 многоэтажки, где проживает более 17 тысяч абонентов, остались без отопления. Тепло вернули уже в 60 домов, продолжаются работы.