В Запорожской области оккупанты жестоко убили семью с двумя детьми — СМИ
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)
В Запорожской области российские оккупанты убили целую семью, сообщают местные СМИ.
В пятницу, 18 ноября, местное издание Риа-Мелитополь сообщило, что в пгт. Камыш-Заря Пологовского района оккупанты расстреляли Дармобеда Александра, его жену Наталью и их двоих детей. По их информации, инцидент произошел днем ранее, 17 ноября.
Утром их тела обнаружила мать Александра. Также сообщается, что соседи слышали выстрелы, но боялись выйти.
«Есть информация, что рядом с семьей недавно заселились мобики (мобилизованные — ред.) из „ДНР“ с чеченцами и приставали к женщине», — сообщают СМИ.
Позже анонимные источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что такой инцидент действительно произошел.
По информации собеседников издания, было установлено, что погибшими являются Дармобид Александр, Дармобид Наталья и их сыновья: Владислав и Кирилл.
Сейчас указанная улица окружена военнослужащими РФ. Информацию об убийстве УП также подтвердили в СБУ.
Известный украинский блогер и активист Николаевский Ванек, который занимается сбором информации о позициях оккупантов, подтвердил эту информацию.
«Ворвались на участок к этой семье пьяные осетины и лэдэнэрэ (вероятно, мобилизованные „ЛДНР“ — ред.), начали приставать к женщине. Ее муж конечно же вступился и начал их от нее оттягивать — они его пристрелили прямо у ворот участка», — рассказал подробности блогер.
Также он уточнил, что дальше, дабы погасить крики и панику со стороны детей и женщины — оккупанты застрелили женщину и детей уже в доме.
«У меня есть предварительные данные по лицам, кто это сделал, даже выходы на их семьи нашёл. Но мне нужно убедиться, что это действительно они», — добавил он.
Официально украинская сторона не комментировала этот инцидент.