Днепр, Умань и Украинка. В результате ракетных обстрелов погибли пять человек и 13 ранены 28 апреля, 07:51 Жертвами российских ракетных атак стали пять человек (Фото:Игорь Клименко/facebook.com)

В результате российской ракетной атаки утром в пятницу, 27 апреля, погибли пять человек, 13 были ранены в Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами», — написал он



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По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки. По состоянию на 7:00 три человека погибли и восемь ранены. Им оказывают медицинскую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В Днепре погибла женщина с 3-летним ребенком, еще три человека травмированы.



В Украинке Киевской области два человека травмированы.



«На местах попаданий работают спасатели и полицейские. Вся помощь людям будет оказана как можно быстрее», — добавил Клименко.

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила новую массированную атаку украинских городов. В районе Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА.

В Умани одна из ракет попала в жилую девятиэтажку, в Днепре погибли женщина и ребенок.

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские защитники сбили 21 из 23 российских ракет.