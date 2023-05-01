Оправдывают свой испуг. Как власти РФ ракетными атаками по Украине пытаются отвлечь внимание россиян от контрнаступления — политолог 1 мая, 22:47 Ликвидация последствий ракетной атаки РФ, город Украинка, Киевская область, 28 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, рассказал Radio NV, как российское военное и политическое руководство пытается ракетными ударами создать «ответ» на подготовку контрнаступления ВСУ.

«В принципе, было бы логично предположить и об этом говорят также немного более сознательные российские военные эксперты, что запас ракет, который россияне использовали уже против нас <> — можно было бы целесообразнее использовать, скажем, по более «классической» военной логике», - рассказал Жовтенко.

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По словам эксперта, российский режим попал в неудобное положение из-за того, что создал образ ожидания в напряжении контрнаступления украинских войск и при этом не имея возможности прямо и открыто ответить на это.

«Очевидно, что россияне находятся в очень неудобной ситуации. Во-первых — они очевидно до конца не понимают когда и в каком формате начнется контрнаступление [ВСУ], что свидетельствует о том, что на самом деле этот подготовительный этап с точки зрения сокрытия от россиян критической информации, которая могла бы им помочь планировать их действия и с точки зрения введения россиян в заблуждение <...> — все это сработало», — добавил аналитик.

«И российская пропаганда успела нагнать достаточно страха на себя и российское население и очевидно, что наступила та „точка во времени“, где надо этот страх каким-то образом рассеивать, учитывая то, что опять же российская пропаганда находится перед очередной „спиралью ужаса“. <...> Эти [российские ракетные] атаки очевидно призваны в том числе в известной степени снять это психологическое напряжение, которое есть в российском обществе, в пропагандистской машине, даже в определенных военных и политических кругах [РФ]», — продолжил эксперт.

«Это способ самим себе продемонстрировать, что „все идет по плану“, ситуацию они контролируют и в любой момент могут по своему решению наносить такие ракетные удары. Но если выйти за пропагандистскую рамку и посмотреть с точки зрения какой-либо пользы этих ударов, то мы понимаем, что это чистый терроризм, с военным делом не имеющий ничего общего», — подытожил Жовтенко.

В ночь на понедельник, 1 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Россия провела новую массированную ракетную атаку, пытаясь атаковать в частности Киев. РФ нанесла удары с самолетов стратегической авиации и использовала дроны.

Во время воздушной тревоги, продолжавшейся около трех часов, в Telegram-каналах писали о звуках взрывов в Киеве и области, а также в Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях. Власти Киева и глава ОП Андрей Ермак сообщали о работе ПВО.

Утром 1 мая стало известно, что Силы обороны Украины сбили 15 из 18 крылатых ракет, над Киевом уничтожены все цели.