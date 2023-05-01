Ночная атака России по Украине: Воздушное командование Запад сбило пять ракет 1 мая, 12:27 Воздушное командование Запад сбило пять ракет (Фото:www.facebook.com/PvkZahid)

В понедельник, 1 мая во время ночной атаки РФ по Украине в зоне ответственности Воздушного командования Запад были сбиты все вражеские цели.

Об этом говорится в сообщении командования Facebook.

ВвК сообщило, что около пяти часов утра в зоне ответственности силами и средствами Воздушного командования Запад уничтожено пять крылатых ракет врага.



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Предварительно жертв и разрушений на Западе страны не зафиксировано.

В ночь на понедельник, 1 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о риске ракетных ударов. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Днепре.

Российские оккупанты выпустили по Украине 18 крылатых ракет. Силы ПВО уничтожили 15.