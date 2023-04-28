«Обида кремлевского фюрера». Что стало мотивом очередного российского ракетного террора против украинских городов — отвечает политолог 28 апреля, 17:17 NV Премиум Последствия российского удара по Умани, Черкасская область, 28 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Алексей Кошель, политолог, в эфире Radio NV рассказал, как российский режим принимает решение о террористических обстрелах украинских городов только из-за персональных оскорблений и реакций кремлевского диктатора Владимира Путина на события последних недель.

«Может быть [подобное мнение], обязательно есть и нам не нужно не учитывать психологический и эмоциональный фактор. Я общался со многими военными экспертами, для меня очень авторитетными, которые ссылались на статьи в научных изданиях, где утверждалось о том, что обстрелы именно в начале рабочей недели наиболее эффективны. <...> Потому что это событие в эмоционально-психологическом плане будет длиться достаточно долго. Мы не должны исключать ряд факторов [обстрелов в другие дни], в том числе эмоциональных вещей», — рассказал Кошель.

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По словам политолога, террористические обстрелы украинских городов зависят от настроения российского диктатора и его реакции на последние события в информационном поле.

«То есть какое будет настроение у российского фюрера, какие будут предпосылки, насколько он обидится на ту или иную публикацию, на те или иные действия, на многие другие вещи. Вот собственно, что его может вывести из равновесия – это может быть достаточно много вещей. Давайте вспомним события последних дней: что-то упало под Петербургом, что-то упало около Москвы, что-то могло показаться Путину. Вот эти факторы и тоже я всегда учитываю и они кажутся мне важными», — добавил он.

«Потому что они показывают, что российские власти извне пытаются демонстрировать такую монолитность, прагматичность, но реально она может быть зависима от того, что какой-то человек утром проснулся, ударил по столу и принимает единоличное решение под влиянием эмоциональных факторов. Это очень важно для того, чтобы мы понимали логику врага и могли его просчитывать», — резюмировал политолог.

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила новую массированную атаку украинских городов. Вблизи Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА, в Умани одна из ракет разрушила целый подъезд жилой девятиэтажки, известно уже о 20 жертвах, в Днепре погибли женщина и ребенок.

Воздушная тревога в ночь на 28 апреля была объявлена во всех областях Украины, в Киеве она длилась два часа, с 4:02 до 6:14. Столицу массированно атаковали ракетами впервые за более чем 50 дней.