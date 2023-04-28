«Нас подбросило на диване». Жители дома в Умани, в который попала российская ракета, рассказали подробности атаки — видео 28 апреля, 12:09 В результате атаки уничтожен целый подъезд (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Жители дома в Умани, в который в пятницу, 28 апреля попала российская ракета, заявили, что удар произошел спустя десять минут после начала воздушной тревоги.

Об этом сообщает Информатор.

«Утром только тревога началась, минут десять — и удар. Мы были во внутреннем коридоре, где окон нет, это, пожалуй, и спасло», — сказала жительница Марина.

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По ее словам, ей неизвестна судьба друзей. Женщина считает, что они погибли. Среди них 12-летняя девочка.

«Говорят, что они вряд ли могли уцелеть», — сказала она.

Другой житель дома по имени Сергей рассказал, что после попадания в квартире было много дыма.

«Нас подбросило на диване, бросились к входной двери, а она не открывается… гудит, в квартире полно дыма», — сказал он.

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия нанесла новый массированный удар по украинским городам.

В частности, в Умани ракета попала в жилую многоэтажку. В городе в результате атаки погибли 11 человек, среди них есть ребенок.