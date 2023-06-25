Ракетная атака на Киев: количество погибших в Соломенском районе возросло до пяти

25 июня, 11:29
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Обломки российских ракет попали в многоэтажку в Киеве (Фото:Сергей Окунев/NV)

Обломки российских ракет попали в многоэтажку в Киеве (Фото:Сергей Окунев/NV)

Под завалами дома в Соломенском районе Киева, куда в субботу, 24 июня, попали обломки российской ракеты, нашли тела еще двух погибших.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

«Спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме», — говорится в сообщении.

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По словам Кличко, всего в доме, куда попали обломки, погибли пять человек.

В ночь на субботу, 24 июня, российские войска совершили очередную ракетную атаку по Украине. Большинство ракет были направлены по Киеву. В КГВА сообщили, что над столицей были уничтожены все 20 ракет, запущенных врагом.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Киев Виталий Кличко Атака Соломенский район Смерть Пострадавшие Война России против Украины ракетная атака

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