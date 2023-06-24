Ночная атака по Киеву: обломки попали в многоэтажку в Соломенском районе, двое погибших 24 июня, 07:56 Обломки российских ракет попали в многоэтажку в Киеве (Фото:МВД)

В результате падения обломков крылатой ракеты в Соломенском районе Киева в ночь на субботу, 24 июня, погибли три человека. Еще 11 получили ранения.

Об этом сообщили в КГВА.



Отмечается, что обломки попали в 25-тиэтажный дом в Соломенском районе. Частично разрушен 18 этаж, задело также 16-й, 17-й и 19-й этаж здания. Там возник пожар, который сейчас уже ликвидировали.

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Также повреждены по меньшей мере 40 авто, припаркованных возле дома.

В результате атаки травмы различной степени тяжести получили 11 человек, трое из них госпитализированы.

Обнаружены тела двух погибших людей.

UPD 8:40. В МЧС сообщили о третьем погибшем в результате атаки по Киеву.



Сообщается, что спасены 24 человека, из них три человека деблокированы из-под завалов и еще один из лифта.

На месте работает 90 спасателей, привлечено 22 единицы техники. Поисково-спасательные работы в доме продолжаются, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В ночь на субботу, 24 июня, российские войска совершили очередную ракетную атаку по Украине. Большинство ракеты были направлены по Киеву. В КГВА сообщили, что над столицей были уничтожены все 20 ракет, запущенных врагом.