Ночная атака по Киеву: обломки попали в многоэтажку в Соломенском районе, двое погибших
Обломки российских ракет попали в многоэтажку в Киеве (Фото:МВД)
В результате падения обломков крылатой ракеты в Соломенском районе Киева в ночь на субботу, 24 июня, погибли три человека. Еще 11 получили ранения.
Об этом сообщили в КГВА.
Отмечается, что обломки попали в 25-тиэтажный дом в Соломенском районе. Частично разрушен 18 этаж, задело также 16-й, 17-й и 19-й этаж здания. Там возник пожар, который сейчас уже ликвидировали.
Также повреждены по меньшей мере 40 авто, припаркованных возле дома.
В результате атаки травмы различной степени тяжести получили 11 человек, трое из них госпитализированы.
Обнаружены тела двух погибших людей.
UPD 8:40. В МЧС сообщили о третьем погибшем в результате атаки по Киеву.
Сообщается, что спасены 24 человека, из них три человека деблокированы из-под завалов и еще один из лифта.
На месте работает 90 спасателей, привлечено 22 единицы техники. Поисково-спасательные работы в доме продолжаются, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В ночь на субботу, 24 июня, российские войска совершили очередную ракетную атаку по Украине. Большинство ракеты были направлены по Киеву. В КГВА сообщили, что над столицей были уничтожены все 20 ракет, запущенных врагом.