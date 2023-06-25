Ракетная атака на Киев. Появилось видео первых минут после попадания обломков по многоэтажке в Соломенском районе 25 июня, 09:00 Последствия падения обломков в Киеве (Фото:КГВА/Telegram)

В сети появилось видео с нагрудных камер полицейских, на котором видно, что происходило в первые минуты после попадания обломков ракеты по многоэтажке в Соломенском районе Киева в ночь на субботу, 24 июня.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба МВД в Telegram.

«Первые минуты после повреждения многоэтажки в Соломенском районе Киева в результате ракетного удара российских оккупантов», — говорится в сообщении.

Видео дня

На обнародованных кадрах видно, как патрульные совместно со спасателями помогали деблокировать людей из-под завалов, эвакуировали их из разрушенных квартир и сопровождали в безопасное место.

В ночь на субботу, 24 июня, российские войска совершили очередную ракетную атаку по Украине. Большинство ракет были направлены на Киев. В КГВА сообщили, что над столицей были уничтожены все 20 ракет, запущенных врагом.

В результате падения обломков крылатой ракеты в Соломенском районе Киева погибли три человека. Еще 11 получили ранения.