Россия атаковала служебные авто Черниговоблэнерго, есть погибший и раненые

11 октября, 00:39
Во время удара были повреждены два транспортных средства компании (Фото: Александр Селиверстов/Facebook)

10 октября вечером войска РФ осуществили удар беспилотниками по служебным автомобилям АО Черниговоблэнерго в районе села Жадово Семеновской общины, на границе Черниговщины.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

«В результате атаки есть погибший и раненые. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», — отметил он.

Во время удара были повреждены два транспортных средства компании.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Черниговская область Чернигов Война России против Украины

