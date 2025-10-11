Россия атаковала служебные авто Черниговоблэнерго, есть погибший и раненые
10 октября вечером войска РФ осуществили удар беспилотниками по служебным автомобилям АО Черниговоблэнерго в районе села Жадово Семеновской общины, на границе Черниговщины.
Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.
«В результате атаки есть погибший и раненые. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», — отметил он.
Во время удара были повреждены два транспортных средства компании.