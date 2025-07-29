Андрющенко заявил о повышении уровня радиации в Запорожье из-за ветра с оккупированных территорий, в МВД опровергли

29 июля, 22:05
Петр Андрющенко заявил о повышении радиации в Запорожье (Фото: Энергоатом/Telegram)

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что по состоянию на 21:20 вторника, 29 июля, уровень радиации в Запорожской области находится в пределах нормы — 0,14 мкЗв/ч.

«Радиационный фон по стране стабильный — угрозы для населения нет. Мониторинг продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее 29 июля руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявлял, что в Запорожье поднимался уровень радиации во время того, как со стороны временно оккупированной территории дул ветер.

«Запорожье, район малого рынка, время 19:00. Во время того как ветер дул, поднимался уровень излучения. Ветер со стороны оккупированной территории. Не хочу нагнетать или сеять панику, но это точно требует внимания и разъяснения», — написал он в Telegram.

Андрющенко также отметил, что несколько дней подряд россияне рассказывают о «мнимых ударах и пожарах» на Запорожской АЭС.

19 июля в районе оккупированной ЗАЭС заметили столб дыма, позже оккупационные власти сообщили об отключении света в ряде населенных пунктов. Впоследствии в Центре противодействия дезинформации заявили, что россияне в очередной раз распространяют фейки о Запорожской атомной электростанции, обвиняя Украину в якобы обстрелах территории ЗАЭС.

