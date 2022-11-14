Наемниками в ЧВК командуют бывшие российские спецназовцы — разведка

14 ноября, 17:27
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Мобилизованные российские заключенные не могут эффективно осуществлять ни наступательных, ни оборонных действий (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Мобилизованные российские заключенные не могут эффективно осуществлять ни наступательных, ни оборонных действий (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Российскими наемниками в ЧВК Вагнера, по данным украинской разведки, командуют бывшие бойцы специального назначения РФ.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в интервью РБК-Украина.

«Скелет, командование ЧВК — это бывшие бойцы российских частей специального назначения. То есть они профессиональны в смысле планирования операций», — говорят в разведке.

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Он добавил, что мобилизованные российские заключенные, которые находятся под их командованием, не могут эффективно осуществлять ни наступательных, ни оборонных действий.

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Ранее СМИ сообщали, что в Украине за два месяца ликвидировали больше 500 заключенных, завербованных боевиками ЧВК Вагнера и лично хозяином ЧВК Евгением Пригожиным.

https://www.youtube.com/embed/fenQGyOFYm4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Частная военная компания Вагнера ЧВК

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