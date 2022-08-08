Грозит до 15 лет тюрьмы. Пять экс-судей из Крыма предстанут перед судом за госизмену
Прокуратура в Крыму (Фото:ctrcenter.org)
Завершено спецрасследование в отношении бывших украинских судей, подозреваемых в государственной измене.
Об этом сообщает прокуратура АР Крым и города Севастополя.
Отмечается, что после оккупации полуострова российскими военными пять судей изменили присяге и перешли работать в незаконно созданные оккупационные суды.
Обвиняемые устроились в Верховный суд Республики Крым, Апелляционный суд Республики Крым и Севастопольский городской суд Республики Крым. Они оказывали помощь россиянам во время перехода действовавшей в Крыму до оккупации судебной системы Украины на правосудие по законодательству РФ, чем способствовали установлению и укреплению оккупационных судебных органов на полуострове.
Бывшим судьям грозит до 15 лет лишения свободы, дела будут слушаться заочно.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.