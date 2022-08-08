Грозит до 15 лет тюрьмы. Пять экс-судей из Крыма предстанут перед судом за госизмену 8 августа, 19:55 Прокуратура в Крыму (Фото:ctrcenter.org)

Завершено спецрасследование в отношении бывших украинских судей, подозреваемых в государственной измене.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и города Севастополя.

Отмечается, что после оккупации полуострова российскими военными пять судей изменили присяге и перешли работать в незаконно созданные оккупационные суды.

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Обвиняемые устроились в Верховный суд Республики Крым, Апелляционный суд Республики Крым и Севастопольский городской суд Республики Крым. Они оказывали помощь россиянам во время перехода действовавшей в Крыму до оккупации судебной системы Украины на правосудие по законодательству РФ, чем способствовали установлению и укреплению оккупационных судебных органов на полуострове.

Бывшим судьям грозит до 15 лет лишения свободы, дела будут слушаться заочно.

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