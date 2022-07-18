Работа на российские спецслужбы. Экс-главу управления СБУ в Крыму Кулинича отправили под стражу 18 июля, 20:30 Задержание Олега Кулинича 16 июля 2022 года (Фото:Державне бюро розслідувань / Facebook)

Суд арестовал бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, который подозревается в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в Facebook в понедельник, 18 июля.

В ГБР не назвали имя подозреваемого, но уточнили, что это действующий сотрудник СБУ, который работал на спецслужбы России и был задержан 16 июля. До марта 2022 года он возглавлял «одно из региональных управлений» СБУ.

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Кулинича отправили под стражу до 13 сентября 2022 года без возможности залога. Ему сообщили о подозрении по:

ч. 1 ст. 255 ( создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 1 ст. 111 ( госизмена);

госизмена); ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 ( пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих гостайну).

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