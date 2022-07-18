Работа на российские спецслужбы. Экс-главу управления СБУ в Крыму Кулинича отправили под стражу
Задержание Олега Кулинича 16 июля 2022 года (Фото:Державне бюро розслідувань / Facebook)
Суд арестовал бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, который подозревается в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в Facebook в понедельник, 18 июля.
В ГБР не назвали имя подозреваемого, но уточнили, что это действующий сотрудник СБУ, который работал на спецслужбы России и был задержан 16 июля. До марта 2022 года он возглавлял «одно из региональных управлений» СБУ.
Кулинича отправили под стражу до 13 сентября 2022 года без возможности залога. Ему сообщили о подозрении по:
- ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 1 ст. 111 (госизмена);
- ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих гостайну).
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