Работа на российские спецслужбы. Экс-главу управления СБУ в Крыму Кулинича отправили под стражу

18 июля, 20:30
Задержание Олега Кулинича 16 июля 2022 года (Фото:Державне бюро розслідувань / Facebook)

Задержание Олега Кулинича 16 июля 2022 года (Фото:Державне бюро розслідувань / Facebook)

Суд арестовал бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, который подозревается в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в Facebook в понедельник, 18 июля.

В ГБР не назвали имя подозреваемого, но уточнили, что это действующий сотрудник СБУ, который работал на спецслужбы России и был задержан 16 июля. До марта 2022 года он возглавлял «одно из региональных управлений» СБУ.

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Кулинича отправили под стражу до 13 сентября 2022 года без возможности залога. Ему сообщили о подозрении по:

  • ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 1 ст. 111 (госизмена);
  • ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих гостайну).
https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/pfbid0DnxQcgKU3k88pYugQUknnkGdCK7mupMi25gkt7QpH1R3HdFbsZA671b3w2K7t8y5l

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Редактор: Нина Григорская

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