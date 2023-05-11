Эффективность ПВО: в Воздушных силах объяснили, что не так с заявлениями о «90−100%»

11 мая, 21:40
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Уничтожение российского дрона в небе над Киевом, 8 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Уничтожение российского дрона в небе над Киевом, 8 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Процент сбитых российских ракет во время воздушных атак может быть разным, и цифры в 90−100% касаются работы не всей системы ПВО, а одной боевой работы во время конкретной атаки. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии hromadske в четверг, 11 мая.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что силы ПВО Украины сейчас сбивают до 90−100% российских ракет, которыми оккупанты атакуют Украину, благодаря западному вооружению и растущему опыту военнослужащих.

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«Числа в 90−100% сбитых вражеских ракет — таким может быть результат одной боевой работы. Завтра он может быть другим. Эти проценты касаются только тех типов ракет, которые может сбивать ПВО, которая есть у нас. А еще есть ракеты, которые мы не можем сбивать. То же касается самолетов», — сказал он.

Спикер отметил, что партнеры действительно усиливают Украину новыми средствами ПВО, но для того, чтобы «более-менее перекрыть» всю территорию страны, нужно больше комплексов. По его словам, основу Воздушных сил до сих пор составляют С-300 и Бук М1.

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«Из распространенной информации может сложиться впечатление, будто Украине больше новых комплексов ПВО уже не надо. Но это не так. Для того, чтобы заменить советское оборудование на ЗРК IRIS-T, ЗРК NASAMS, ЗРК Patriot, SAMP/T и, соответственно, перекрыть им всю территорию Украины, нужны годы. А лучшим средством борьбы будут самолеты F-16», — подчеркнул Игнат.

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С начала мая российские оккупанты активизировали атаки по Украине. В ночное время суток страна-террорист запускает по украинским городам дроны-камикадзе и ракеты. Россия также атакует Киев — с начала месяца оккупанты били по украинской столице пять раз.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   ПВО ВВС Украины Воздушные силы Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ПВО Украины

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